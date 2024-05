Le rappeur originaire de Montpellier est de retour et c'est très fort.

Len Mtp est de retour avec le clip de "Fausse note". Le morceau à l'ambiance mélancolique et doux contraste avec la puissance des punchlines et du franc-parler du rappeur de 30 ans. Avec ce titre, LEN confirme une fois de plus son aspect très prometteur. Sans aucun doute, il mérite sa place dans l'industrie.