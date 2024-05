Perché peut-être, mais c'est un des meilleurs kickeurs du game.

Ça fait toujours plaisir de retrouver Smoke DZA pour une nouvelle leçon de kickage. Car le rappeur, qui est peut-être un de ceux qui fument le plus dans tout le rap game US, est pourtant capable de sortir des performances à couper le souffle au micro, comme il vient d'ailleurs de le faire avec son nouveau morceau, "One Time". Un morceau au clip bien perché, contenant des effets visuels faits exprès vous vous amener dans l'univers un peu spécial de l'artiste.