Une connexion de kickeurs !

Amateurs de flow mitraillette, on a ce qu'il vous faut pour bien ambiancer votre weekend ! Mister You vient de dévoiler le clip de son featuring avec Hayce Lemsi et I2S, "K.O direct", un morceau extrait de la réédition de son dernier projet, "HLM3", sortie le 26 avril. Une grosse connexion de kickeurs sur une instru drill, les fans des trois rappeurs vont être ravis ! On vous laisse checker ça.