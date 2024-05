PKF dévoile un nouvel EP "Instable" et un clip !

Découvrez l’univers singulier "Instable" de PKF avec son dernier clip.

Après son projet "BABYLONE" sorti l'année dernière et son récent single "SKINWALKER" en mars dernier, PKF sonne véritablement son retour avec un nouvel EP accompagné de son clip éponyme "INSTABLE".

Un clip réalisé par ORVS qui retransmet parfaitement la mélancolie et l’authenticité du rappeur qui se livre ici sur ses démons et ses failles. Le jeune rappeur parisien poursuit donc son ascension et s’installe peu à peu dans le paysage rap français grâce notamment à ce nouveau projet.

8 titres efficaces et aboutis, marqués par une identité forte et singulière dont 1 featuring avec Hache P qui contentera les amateurs de rap.

Signé sur le label indépendant Cillo Records, PKF a désormais les armes pour développer une carrière prometteuse et durable.

Découvrez “Instable” le nouveau single de PKF dès maintenant sur Générations :