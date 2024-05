thaHomey ne veut plus jamais être "Hors-Jeu"

Qu'il se rassure, le rappeur bien présent dans le rap jeu.

Si thaHomey était un des rappeurs les plus productifs depuis qu'il a débarqué dans le game en 2018, il a un tout petit peu ralenti la cadence depuis la sortie de son album "Rarissime" il y a un an tout pile. Mais c'était pour mieux revenir avec du lourd : le voilà d'ailleurs de retour avec "Hors-Jeu", qui succède à "Rosa Parks". Le clip est comme d'habitude très soigné, avec des plans vraiment excellents et le flow du rappeur est assez original. Bref, l'artiste a tout pour être un de ceux qui vont marquer 2024. Ça sera peut-être pour bientôt, avec son projet "Rarissime II" dont al sortie est prévue pour le 31 Mai !