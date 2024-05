Un morceau extrait de "Frères ennemis".

Zola et Koba laD continuent l'exploitation de leur album commun, "Frères ennemis", sorti en tout début d'année 2024. Un projet qui a très bien fonctionné, comme on pouvait s'y attendre. 4 mois après la sortie du disque, on retrouve les deux rappeurs pour le clip de "Parano". Dans la vidéo, on voit les deux potes se faire la course en bolide dans un paysage désertique.