Un crossover qui donne envie !

Le nouveau single et clip de Lila Iké, "He Loves Us Both", en featuring avec H.E.R., est sorti ! Réalisé par Child, la vidéo de la chanson met en scène Iké et H.E.R. enveloppés dans un triangle amoureux avec Joey Badass. Iké s'est inspiré du tube de Brandy et Monica de 1998, "The Boy is Mine".