Premier extrait de l'album.

Le label Mal Luné Music, fondé par les deux frères DJ Quick et Nice, présente son nouvel album 100% Caraïbes, "CODE 97". Le label, célèbre pour avoir lancer Ninho entre autres, dévoile le Volume 1 ce vendredi 17 mai avant d'envoyer une second volume dans deux semaines, le 31. Meryl et donc Kalash sont les têtes d'affiche.