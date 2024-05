Un feat avec Werenoi.

Le printemps a du mal à s'installer sur la France alors Heuss l'Enfoiré et Werenoi ont décidé de passer directement à l'été avec le titre "Mélanine" sur une prod electro qui réchauffe le coeur et l'âme. Et le visuel tourné à Las Vegas donne également des envies de vacances et de soleil.