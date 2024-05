Un feat avec Alpha Wann.

On attendait beaucoup de cette combinaison de rimeurs à gage et Rim'K et Alpha Wann ne nous ont pas déçu. Dans "Trap House", un titre à l'ambiance planante voire menaçante, ils découpent de la rime comme s'il en pleuvait mais toujours avec facilité, voire une certaine insolence. L'esthétique visuelle, très bleue, apporte aussi quelque chose à l'atmosphère de ce clip.