Dave East et le duo de producteurs Mike & Keys sont prêts pour leur prochain album, "Apt 6E", et se lancent dans l'aventure avec leur premier single issu du projet, "So Much Changed", en featuring avec la chanteuse Stacy Barthe. La vidéo qui l'accompagne suit Dave et Stacy dans les rues de New York, tandis que le rappeur de Harlem se vante de son ascension.