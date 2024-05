Un single saisissant.

Coi Leray enchaîne avec son dernier single, "Can't Come Back". Réalisée par Dragan Andic, la vidéo qui l'accompagne met en scène la chanteuse de "Players" qui se confie sur une relation difficile tout en montrant sa souplesse et ses mouvements de danse proactifs dans une salle de sport à domicile.