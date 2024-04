Kima et Gazo dévoilent le clip de "No Makeup"

Kima vient de dévoiler le clip de son dernier single "No Makeup", en featuring avec Gazo. Une chanson dans laquelle les deux artistes encouragent une chose précise : s'accepter sans maquillage.

Un message fort, répété tout au long de la chanson :

"J'aime quand t'es au naturelle baby, no makeup."

"Confiante et sûre d'elle, elle reste au naturelle, donc au wake up, no makeup."