Ne-Yo fait le show lors de son Tiny Desk Concert !

Ces vidéos sont toujours aussi sympas à regarder.

Ne-Yo a toujours l'air aussi jeune, mais il a désormais plus de 20 ans de carrière derrière lui dans le RnB US où il est devenu une référence de ce style. Le chanteur est venu assurer le spectacle lors de son "Tiny Desk Concert", le concept indémodable de la chaîne NPR Music. On retrouve l'artiste entièrement vêtu de blanc, avec un chapeau Fedora (un élément toujours présent dans ses tenus), en train d'interprêter ses plus grands hits comme s'il avait encore 25 ans : "Because of You", "Sexy Love", "Take a Bow", Miss Independent", ils y sont presque tous, on vous laisse vous régaler !