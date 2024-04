Peut-être un des tubes du moment ?

Lala &ce nous a habitués à explorer des univers musicaux assez variés, de la trap la plus sombre aux morceaux les plus dansants. Cette fois on la retrouve invitée par la jeune pépite de la musique ivoirienne, Mosty, pour un single qui a tout pour devenir un joli carton. Le morceau s'appelle "En Tas", il a une vibe de folie, avec un refrain hyper efficace et nos deux rappeuses qui sont en mode arrogance max, on adore !