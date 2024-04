Encore un nouveau single hyper dansant pour le duo du nord-est parisien.

Après "Bizari" il y a quelques semaines, le duo Dr. Yaro et La Folie est déjà de retour avec de la nouveauté. Il 'agit encore une fois d'un single, accompagné de son clip, "Banini". Au rythme où ils sortent des morceaux, on imagine qu'un projet est actuellement en préparation et que tous ces singles récents en feront partie. Sur ce titre, les deux cousins te font danser pendant que dans le clip, la police enquête pour essayer d'en savoir plus sur l'album.