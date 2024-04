Lala &ce et Sté Milano foutent le "Djinzin" dans ta fête

Encore un morceau un peu futuriste pour la rappeuse.

Lala &ce a habitué sa fanbase à faire de nombreuses expérimentations dans ses musiques et cette fois encore, elle a fait fort. La rappeuse vient de dévoiler le clip de "Djinzin", un titre issu de son dernier projet en date, "Solstice", sorti en février, en featuring avec Sté Milano. Un morceau très rythmé qui semble être taillé pour les soirées, ou au moins les ambiances festives. Pour le clip, on a droit à des séquences de danse style "coupé-décalé", on retrouve aussi la rappeuse entourée de danseurs très peu vêtus, pour une ambiance toujours plus "caliente".