Meek Mill dévoile le clip de "Came From The Bottom"

Un morceau extrait de son dernier EP, "Heathenism".

Alors que son nom a un peu été trainé dans la boue ces dernières semaines à cause de ses liens prétendus avec P.Diddy, Meek Mill a tenu à rappelle rà tout le monde qu'il était surtout un excellent rappeur en sortant un EP, "Heathenism", qui ne contient que du lourd. Notamment le morceau "Came Fromt The Bottom" dont le clip vient de sortir, une vidéo dans laquelle on retrouve le rappeur face à li-même en train de se livrer à propos de son vécu, du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, de sa motivation à faire plus, dans une ambiance à la fois luxueuse et solitaire.