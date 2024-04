Jarod sur le chemin de la "Rédemption"

Le rappeur parisien vient de sortir un nouveau projet.

Si Jarod n'a peut-être pu la hype qu'il avait il y a dix ans, sa fanbase est désormais beaucoup plus fidèle et engagée, et ils étaient nombreux à attendre son prochain projet sur les réseaux. Car les gens savent que Jarod est un vrai découpeur, authentique. Il l'a d'ailleurs encore montré, cette semaine avec la sortie du clip de "Redemption", un morceau extrait du projet du même nom sorti il y a quelques jours. Un titre dans lequel le rappeur se livre, assez amer, à propos des obstacles rencontrés dans son parcours. On vous laisse vous régaler !