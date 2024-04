Le rappeur est très productif en ce moment.

Daiss, le rappeur parisien, est de retour avec le clip de "Courgae", extrait de son projet "Ésotérique Prélude" disponible sur toutes les plateformes. Il s'agit du dernier track de l'album, sur lequel l'artiste nous parle de toute sa détermination et de ce qu'il compte faire de la suite de sa carrière, et pour le clip, il a opté pour la simplicité extrême, pas de mise en scène, que des moments de la vie de tous les jours. On vous laisse décovurir tout ça !