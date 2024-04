Moubarak envoie 3 clips dans la semaine, dont un feat avec Jul !

Le marseillais le plus productif en ce moment.

Moubarak est bien parti pour voler à Jul son titre de rappeur marseillais le plus productif ! En tout cas, en ce qui concerne cette semaine, pendant laquelle l'artiste aura dévoilé 3 clips, pour accompagner 3 morceaux extraits de son EP "EPREUVES" sorti fin février. Il s'agit des titres "Cristalline" et "Corps Griffé", qui sont scénarisés pour donner une suite à "Bousiller", clip sorti il y a quelques semaines, titre d'introduction de son EP.

Des morceaux où la mélancolie du rappeur marseillais se rssent énormément, lui qui n'hésite pas à parler de son mal-être à cause de ce qu'il a traversé. Une ambiance qui contraste un peu avec celle du 3ème clip, dévoilé aujourd'hui même : celui de "Dolce Vita", en featuring avec Jul, le fondateur de son label D'Or et de Platine. Celui là, il a tout pour devenir un hit dans les prochaines semaines. On vous laisse découvrir tout ça !