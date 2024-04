Talib Kweli avec Mac Miller sur "The Right To Love Us"

Le feat est incroyable.

On n'est pas toujours fans des morceaux, couplets ou albums posthumes des artistes de rap US décédés. C'est souvent fait dans un but purement commercial, sans forcément respecter la DA habituelle de l'artiste. Mais quand c'est fait avec justesse et pour la passion, comme aujourd'hui, on ne peut que valider. On retrouve donc Talib Kweli, sur une prod de Madlib, avec la participation de Mac Miller. Le morceau s'appelle "The right to love us", et c'est une démonstration de kickage sur une instru plutôt chill. L'occasion de remarquer que même 6 ans après sa mort, le flow de Mac Miller n'a encore que peu d'équivalents dans le rap actuel.