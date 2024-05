Chloe dit adieu à son ex avec "Boy Bye"

Un mois après la sortie de "FYS", Chloe Bailey revient avec "Boy Bye", l'hymne post breakup par excellence. Un single très personnel pour la chanteuse qui a révélé dans une interview accordée à Zach Sang avoir été trompée à plusieurs reprises dans sa vie :

"Tu sais, j'ai l'impression que peu importe à quel point tu es une bad b*tch, parfois les n***os te tromperont. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, c'est un problème qui vient d'eux. Chaque fois que je découvre que quelqu'un me trompe, je passe à autre chose. Ils ne me croient pas. Au début, je leur dis : 'Vous savez, nous ne sommes pas des êtres humains parfaits, mais vous me trompez ? Je me retire. Et ils ne me croient pas jusqu'à ce que leur numéro soit bloqué'".