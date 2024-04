Stavo déter comme jamais dans "Bipolarité"

Le rappeur du 13 Block n'a pas fini d'effrayer le rap français.

Stavo s'apprête à frapper un grand coup, avec la sortie de son album concept en deux parties, "Il était une fois / Eviter la misère", qui devrait être intégralement dévoilé le 17 mai prochain. En attendant cette sortie, il continue de livrer des extraits au compte-goutte et cette semaine, c'est au tour du morceau "Bipolarité" d'être clippé. Un morceau à l'ambiance très sombre, assez racailleuse, dans lequel on retrouve Stavo qui nous explique comment on survit dans la street, "quand al poche elle est trouée".