Avec un clip original !

Ça n'est pas souvent que les rappeurs poussent les concepts jusqu'au bout dans les clips, alors quand c'est le cas, on salut l'initiative ! Cette fois, c'est Bouss qui a décidé de partir loin dans le délire pour le clip de "Everest", en devenant alpiniste le temps de la vidéo. Au niveau du morceau, on est sur une instru assez rapide, presque "2step", un tempo très à la mode dans le rap FR ces dernières années. On valide, et vous?