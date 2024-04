Yarden dévoile le clip de l'envoûtant "Wait"

Un extrait du premier EP de l'artiste originaire du Lagos, "The One Who Descends".

Le Nigéria est décidement un véritable vivier d'artistes. Originaire du Lagos, Yarden a 23 ans et fait ses débuts en 2020. Le 1er décembre 2023, il publie son premier EP après la parution de quatre singles en trois ans. Avec "The One Who Descends", il propose un projet cinq titres où il présente son univers où l'afrobeats rencontre différentes influences, du R&B à la soul. Yarden dévoile aujourd'hui le clip de "Wait", succès de l'EP.