Le rappeur est en mode "nostalgique".

Cette semaine, on attaque avec la découverte d'un nouveau visage dans le rap français, celui de Romain Dav, un jeune rappeur venu du 91 qui semble vouloir s’inscrire dans al tendance "new wave" que traverse le rap FR en ce moment. Dans ce nouveau clip "24", on le retrouve dans ce qui ressemble à une école primaire, ou maternelle, entouré de dessins en train de nous parler du temps qui passe, que vous pouvez décider de voir comme un ennemi ou un allié.