Nas pensif dans "Sitting with my thoughts"

Le rappeur revient sur son année 2023 complètement folle.

Après une année 2023 bien rythmée pour Nas, c'est désormais l'heure de faire le bilan. Un bilan qu'il a décidé de faire via le clip de "Sitting With My Thoughts", extait de "Magic 3", dans lequel on est plongés dans les coulisses de la grande tournée du rappeur faite l'année dernière, le Empire State of Mind Tour, en compagnie du Wu-Tang Clan et De La Soul. Toujours aussi doué pour glisser sur l'instru, on retrouve donc Nas plongé dans ses pensées, en train de faire un peu le bilan de sa vie. Un bilan qui a l'air plutôt positif, même si le rappeur n'est pas trop dans l'auto-célébration.