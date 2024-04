Avant de partir pour une grande tournée.

On n'entendait plus trop parler de Killer Mike après son incroyable soirée des Grammy Awards pendant laquelle il a été récompensé trois fois, avant d'être arrêté et emmené par la police, menottes aux poignets. Maintenant que la tension semble redescendue, le voilà de retour aux affaires avec un nouveau clip qui nous est dévoilé en même temps que l'annonce de son départ en tournée. Il s'agit du clip de "EXIT 9", un morceau extrait de son album "Jordan" sorti l'année dernière.