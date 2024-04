Une connexion de kickeurs.

IDK continue de faire son bout de chemin dans le rap US, un peu en marge des "routes commerciales" sur lesquelles on croise les plus gros vendeurs du game. Lui préfère tracer sa propre route et ça lui réussi plutôt bien, comme on peut le voir cette semaine sur "Denim", extrait de son prochain album. Un feat avec Joey Badass, sur lequel ils parlent d'une vie remplie de luxe, mais avec classe et style, comme souvent chez les deux rappeurs. On vous laisse découvrir ça !