Pacho Diño dévoile "2 DAYZ IN MTL” : un nouveau projet envoûtant

Accompagné du clip de "Tempo" en featuring avec Cshmr.

Après avoir dévoilé “HOOK UP SEASON” Pacho Diño, figure émergente du R&B français continue sur sa lancée et invite son public à plonger dans son univers musical avec la sortie de "2 DAYZ IN MTL", un projet envoûtant. Composé de “ So fire” produit par Chrisuptown et “Tempo” en featuring avec Cshmr produit par Pacho lui même et Ayohypno, représentant une union artistique audacieuse et inspirante.

Au lieu de se contenter d'une collaboration virtuelle, Pacho Diño et Cshmr (rosesbasement) ont choisi de franchir les frontières pour se rencontrer en personne à Montréal. Un week-end mémorable a été consacré à l'enregistrement du single et au tournage du clip qui l'accompagne, donnant ainsi naissance à une collaboration riche en émotions et en créativité.

L'anecdote mémorable de ce voyage réside dans les péripéties de Pacho Diño, qui a réussi à rater son avion à trois reprises avant d'arriver finalement à destination. Ces moments ajoutent une touche d'humour et de légèreté à une collaboration empreinte de sérieux et de passion. C'est le mélange unique entre sa musicalité et ses émotions qui crée cet univers doux et authentique. Ce style musical distinctif, qu'il qualifie de "Neo RnB", est le reflet de son cheminement artistique personnel.

"2 DAYZ IN MTL" promet d'être bien plus qu'une simple collaboration musicale. C'est une fusion d'expériences, de cultures et de talents, résultant en un son captivant et authentique qui transcende les frontières géographiques et musicales.

Découvrez “Tempo” le nouveau clip de Pacho Diño feat Cshmr dès maintenant sur Générations :