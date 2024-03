Sfera Ebbasta est aussi sur le morceau.

Rhove, l’artiste italien qui vient tout juste de sortir un album "Popolari" ce 29 mars, signe un single clipé en double featuring avec la star locale, Sfera Ebbasta et le plus gros vendeur français, Jul. Le morceau s'appelle "Amore Mio", et ça kick !