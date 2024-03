Ambiance de fête pour le rappeur belge.

Gutti est de retour, deux ans après la sortie de son dernier projet. Cette semaine, le rappeur a sorti son nouveau clip, "Pétards et billets", qui annonce peut-être un retour avec un nouvel album, qui sait... En attendant, on apprécie le morceau, dans une ambiance assez planante et un clip dans lequel on retrouve le rappeur au bord d'une piscine.