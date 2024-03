Un extrait du dernier album du producteur, "Elixir Vol. 2".

Plus de trois ans après "Elixir", Matou dévoile enfin la suite. Le producteur dévoile le 15 mars "Elixir Vol. 2", un nouveau projet au casting XXL. Limsa D'Aulnay, Edge, Vicky R ou encore Jewel Usain, Ben PLG et HoussBad, il collabore aussi avec Youssoupha sur le titre "Pyramides" et publie son clip pour accompagner la sortie de ce nouvel album. Réalisé par Giovanny Phibels, les deux artistes nous emmènent à Marcory, commune de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire.