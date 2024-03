Le rappeur de Bâton Rouge a sorti un nouvel album.

Kevin Gates, le rappeur le plus chelou du rap game US, est de retour en ce début d'année 2024 avec un nouvel album à défendre : "The Ceremony". Un long projet, avec quasiment aucun feat dessus : le rappeur à des choses à dire. Il vient d'ailleurs de dévoiler le clip de "It Won't Happen", morceau extrait du projet, sous la forme de "behind the scene", en nous faisant un peu découvrir les coulisses du morceau. On vous laisse voir tout ça !