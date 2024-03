Le spécialiste de l'afro est de retour.

Le prince de l'Afro revient avec "Party Anthem" un titre dansant qui nous plonge dans un univers coloré et festif accompagné d’un clip riche en images réalisé par Hani Azzoug. En pleine préparation de son prochain album, Harley emprunte des sonorités made in Lagos et compte bien s'imposer comme le porte étendard de la scène Amapiano française.