Une collaboration inattendue !

Ce vendredi 15 mars, LEVELSANTANA frappe fort avec une collab inattendue et vachement réussie : "Mi Amor" feat Bianca Costa. LEVELSANTANA dévoile ici, une nouvelle facette de sa palette artistique avec cette collab et ce clip réalisé par Arthur Blaisa et Romain Argento. Un son taillé pour les beaux jours qui arrivent, sur un thème léger, dansant, un cocktail parfaitement dosé !