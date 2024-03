Un gros feat avec Fianso.

Combinaison bien vénère entre le Marseillais So La Zone et le Parisien Fianso. Deux générations différentes, deux origines mais une même énergie. Vous avez un doute ? On vous invite à regarder le clip "Hasta La Vista" issu du dernier album de So La Zone, "De la cellule au château", vous nous en direz des nouvelles...