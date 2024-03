Joyner Lucas avec Conway The Machine dans "Sticks & Stones"

Belle connexion entre deux grands kickeurs.

Joyner Lucas continue son chemin dans le rap game, un peu dans l'anonymat mais également avec la reconnaissance de la part de ceux qui aiment le kickage. Il s'apprête à sortir son tout nouvel album, "Not Now, I'm busy", 4 ans après son dernier projet. Pour donner un peu l'eau à la bouche aux fans il vient également de dévoiler "Sticks & Stones", son featuring avec Conway The Machine présent sur l'album. Un morceau qui est une vraie réussite avec les deux couplets fleuves des deux rappeurs qui se répondent bien, tout en maîtrise du flow, avec des textes qui parlent de leurs expériences et des épreuves traversées.