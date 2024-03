Le clip est sorti le 7 mars 2024.

Depuis la sortie de ses deux titres "E.T" et "Giboulée" au printemps 2023, Josas se fait désirer. Bonne nouvelle, le rappeur est de retour avec l'annonce de sa signature chez Capitol et son nouveau single clipé "Insuline". Clip à travers lequel l'artiste restranscrit son univers décalé, avec déhanché, éventail et mélodie ultra-efficace.