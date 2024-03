Mac Sim est determiné dans "Par passion"

Le rappeur a clippé son morceau tiré de l'EP "Ailleurs".

Mac Sim rappe depuis le début des années 2000. Dans son dernier EP, "Ailleurs", le rappeur du 94 montre toute l'étendue de son talent. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le rap, Mac Sim ne cesse de repousser les frontières de la créativité notamment avec le clip de "Par passion", morceau dans lequel l'artiste raconte sa passion pour le rap, les heures de travail pour faire la meilleure musique possible et sa détermination à ne rien lâcher.