Il te propose même de l'acheter.

Stavo est de retour, un mois après la sortie de son dernier clip. Cette fois, on le retrouve en solo pour le clip de "Mallette", un morceau dans le plus pur style Stavo, avec son flow si caractéristique. Calibré, liasse à la main, assis sur la machine à laver, le rappeur n'est pas là pour rigoler. En plus de tout ça, il y a un joli concept autour de la fameuse mallette du clip, qu'il a mise en vente sur LeBonCoin !

https://www.youtube.com/watch?v=UDn_zPI_zkE