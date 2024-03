Une belle dédicace au plus grand gérant de four de l'histoire des séries TV.

On reproche souvent à la jeune génération de ne pas connaître les "classiques" de notre culture, mais c'est un reproche qu'on ne pourra pas faire à Woods ! Le rappeur vient tout juste de sortir un clip nommé "Avon B", en hommage à Avon Barksdale, un des principaux personnages des premières saisons de la série culte "The Wire". Avec son flow unique, Wood nous raconte tout un tas d'histoires très sombres, qui parlent beaucoup de rue et de business pas très nets.