Une collaboration extraite du dernier projet du Belge, "P.M.R".

Ce vendredi, Fresh était de retour. Le gagnant de la première saison de "Nouvelle Ecole" dévoile "P.M.R", son tout nouveau projet. Dessus, on retrouve Gotti Maras sur le puissant "Fumar Matar". Et sur "Mauvais Payeur", le rappeur belge invite le plus sale des artistes : Kaaris. Un morceau bien bouillant où ils unissent leur force pour un résultat bien vénère.