Ça kicke toujours aussi fort chez Jarod !

Il y a des rituels qui nous manquent si on ne les voit plus, et les freestyles de Jarod en font partie ! Toujours une petite vidéo pour terminer l'année en cours, et une autre pour la démarrer sur de bonnes bases. Pour "Start 2024", on retrouve "Jaja" en mode célébration, en train de se féliciter pour le chemin parcouru et les obstacles franchis, avec quelques clins d’œil à son parcours accidenté : "j'étais au shtar j'ai loupé l'Zenith". Ça fait plaisir de le voir toujours aussi en forme !