Ça part...

Ashe 22 continue d'envoyer de la force à son projet "KH-22" sorti en décembre dernier, en dévoilant régulièrement des extraits clippés. Cette semaine c'est au tour du morceau "Go", en feat avec Gazo, d'être clippé. Vous vous en doutez, qui dit feat Gazo x Ashe dit forcément grosse drill bien sombre et textes explicites parlant de crime. On retrouve bien ces ingrédients, avec ce clip dont certaines images ont été tournées en bas de la Tour Eiffel.