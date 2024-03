Et ils sont en mode "Poétiques" !

Maino et Young Thug jouent aux poétiques dans le clip de "Poetry". Avec comme une femme comme conductrice, les deux rappeurs font le tour de la ville dans leur voiture pendant en pleine nuit alors que tout le monde semble tranquille chez lui. L’air plus fort et heureux que jamais, les stars sont prêtes à tout pour que cela perdure en compagnie de leurs amis. Le plus surprend c’est de voir que même Offset les rejoint dans leurs délires, preuve qu’ils assurent grave…