Une connexion de kickeurs !

HoussBad continue son chemin tranquillement, après son apparition dans "Nouvelle École" saison 1. Depuis, le rappeur du 93 a envoyé un nouveau projet, et quelques featurings, dont celui d'aujourd'hui avec Take a Mic, pour le morceau "Gas". Un morceau de kickage avec une prod un peu trap sur laquelle les deux rappeurs posent parfaitement leur flow, rien à dire ! Et vous, vous validez?