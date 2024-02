Kel-P très sentimental dans le clip de "In My Feelings"

En collaboration avec Kalash !

Kel-P et Kalash nous dévoilent leur côté sentimental dans leur nouveau clip intitulé "In My Feelings". Comme son titre l’indique, la vidéo met en avant le côté sensuel mais aussi sensible des rappeurs face aux femmes qu’ils aiment. Complètement amoureux, ils perdent la tête en compagnie de ces femmes, ils ne savent plus quoi faire à tel point que tout ce qui leur importe, c’est de rester auprès d’elles, de les aimer, les chérir et les rendre heureuses tout au long de leur vie. Les deux amis trouvent ces femmes exceptionnelles, uniques en leur genre, des femmes différentes des autres, et c’est tout ce qu’ils recherchaient.