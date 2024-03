Lil Durk est nostalgique dans le clip de "Old Days"

C'est un extrait de son album "Love Songs 4 the Streets 3 ".

Lil Durk se rappelle du bon vieux temps dans son nouveau clip intitulé "Old days". Dans la vidéo, le rappeur se souvient de ces bons moments en compagnie de sa famille, les repas, les sorties, les discussions, même les petites disputes pour un rien du tout. Et c’est étant loin de sa famille qu’il réalise la chance qu’il d’en avoir, il veut tout faire pour la garder, en prendre soin et surtout la rendre heureuse et fière de lui. Le rappeur évoque également ses amis, les vrais qui ont toujours été là pour lui, qui l’ont toujours soutenu, il ne les oubliera jamais.